Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'nin 3 köyünde karantina uygulaması
[Fotoğraf: Arşiv]
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir köyün tamamı ile iki köyde 2'şer evde karantina uygulaması başlatıldı.
İllere göre haftalık vaka sayısında üst sıralarda yer alan Rize'de ek tedbirler alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu COVID-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldı.
İlçenin Yeniyol köyü geneli, Şenyurt köyünde 2 ve Köprüköy köyünde 2 haneden oluşan ilgili binalarda karantina uygulamasına karar verildi. Vatandaşların alınan tedbirlere uyması istendi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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