İllere göre haftalık vaka sayısında üst sıralarda yer alan Rize'de ek tedbirler alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu COVID-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldı.

İlçenin Yeniyol köyü geneli, Şenyurt köyünde 2 ve Köprüköy köyünde 2 haneden oluşan ilgili binalarda karantina uygulamasına karar verildi. Vatandaşların alınan tedbirlere uyması istendi.