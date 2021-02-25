Bir haftalık koronavirüs verilerinde Marmara Bölgesi'nde en yüksek artış Sakarya'da yaşandı.

Her 100 bin kişide vaka sayısı 103 oldu. Kent risk haritasında kırmızı bölgeler belirmeye başladı.

Nişan ve düğünler yapılmayacak

Vaka artışı üzerine Sakarya Valiliği harekete geçti. İl Hıfzıssıhha Kurulu, olağanüstü toplandı. Sıkı tedbirler alındı.

İl genelinde düğün, nişan, nikah ve kız isteme gibi etkinlikler 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmayacak.

Evler buluşmalara sınırlama

Kapalı mekanlar ile evlerde gün, mevlid, taziye veya benzer buluşmalar da kısıtlandı.

Apartman ve sitelerin, sosyal tesis ve kapalı kamelya gibi ortak kullanım alanlarının kapatılmasına karar verildi.

Sinemalar 1 Nisan'a kadar kapalı

Kentte sinema salonları İçişleri Bakanlığının kararı gereği 1 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Spor salonları da 15 Mart'a kadar açılmayacak.