Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın akrabası adına düzenlenen kimlikle yakalandı.
Edremit'te Ö.Y'nin FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine takibe alınan ve aracıyla seyrettiği sırada polisin "dur" ihtarına uymayan Ö.Y, akrabası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y tutuklandı.
Ö.Y'nin darbe girişimi sonrası kamu görevinden ihraç edildiği öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
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