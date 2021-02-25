Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi öldü
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Pamukkale ilçesinde Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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