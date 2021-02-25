Pamukkale ilçesinde Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.