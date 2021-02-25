Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sinema salonlarının açılması ertelendi
[Fotoğraf: Arşiv]
Koronavirüsle mücadele kapsamında Karabük'te sinem salonlarının kapalı kalma tarihi 1 Nisan'a kadar uzatıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili yeni karar aldı.
Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık 2020'de durdurulduğu, daha sonra da bu kararın 1 Mart 2021'e kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"Gelinen aşamada gerek sektörün talebi, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."
Son Haberler
- 23:13
- 23:11
- 22:56
- 22:43
- 22:39
Sıradaki Haber
Tokat'ta bir belde ve mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz