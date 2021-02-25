İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili yeni karar aldı.

Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık 2020'de durdurulduğu, daha sonra da bu kararın 1 Mart 2021'e kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Gelinen aşamada gerek sektörün talebi, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."