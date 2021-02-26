Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arızalanan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi
Zeytinburnu açıklarında Moldova bayraklı "New Way" isimli kuru yük gemisi, makine arızası nedeniyle Ahırkapı'ya demirletildi.
Zeytinburnu açıklarında Moldova bayraklı "New Way" isimli kuru yük gemisi, makine arızası nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörü ile Ahırkapı'ya demirletildi.
Rusya'nın Azov Limanı'ndan Tekirdağ'a doğru hareket ettiği öğrenilen kuru yük gemisinde makine arızası meydana geldi.
Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.
114 metre uzunluğundaki Moldova bayraklı New Way isimli gemi, Zeytinburnu açıklarında KEGM römorkörleri tarafından halat verilerek Ahırkapı'ya çekildi.
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