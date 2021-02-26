Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ firarisi emekli general yurt dışına kaçarken yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında FETÖ'den gözaltı ve yakalama kararı verilen emekli Tuğgeneral N.C., Edirne'de yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen ve aranan emekli Tuğgeneral N.C. yakalandı.
Edirne’de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince ele geçirilen şüpheli, Ankara’ya gönderilecek.
Etiketler: FETÖ Son Dakika
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