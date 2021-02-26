Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
Şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Ankara Irak
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