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Türkiye
DHA 05.02.2024 13:37

Tokat'ta heyelanlar köyü ikiye ayırdı

Tokat’ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası köy ikiye ayrıldı. Vatandaşlar köyün batıda kalan kısmına ulaşımı araziden ve patikalarla sağlıyor.

Tokat'ta heyelanlar köyü ikiye ayırdı

Niksar ilçesi Günebakan köyünde meydana gelen heyelanların ardından 900 nüfuslu köy ortadan ikiye ayrıldı.

Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evlerle birlikte 3 metre güneye doğru kaydı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Heyelanlar sonrası, 39 ev ve köyün camisi boşaltıldı. Bu evlerden 4’ü ile boşaltılan cami cumartesi günü yıkıldı.

Heyelan sonrası yaklaşık 80 hanenin bulunduğu köyün batı kısmına ulaşım, yolun çökmesiyle tamamen durdu. Köylüler bu bölüme, patika yolları ve tarlaları kullanarak ulaşıyor. Heyelanın yaşandığı ilk gün köyün batı kısmında kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör kurularak elektrik verildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"100 hane karşı tarafta kaldı"

Köyün muhtarı Şevket Cebecioğulları, "350 hane, köyümüzün toplamı. 900 nüfusumuz var. Tahmini yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. 100 haneye yakını karşı mahallede kaldı. Heyelan nedeniyle, yaya olarak dahi ulaşım sağlanamamakta. Elektrik hattımız kesildi. İçme suyu şebekesinde kesilme oldu. Elektrik için jeneratör getirildi. Şu an geçici olarak elektriği verdiler. Yeni hattın kurulması için çalışmalara başlandı. Yol için çevre yolu diyebileceğimiz, arazi yolumuz vardı. Oranın, özel idare, sabah çalışmasını yaptı. Tokat'tan yetkililer gelerek o yolun kısaltılması için gerekli çalışmalar yapılacak. Devletin bütün kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda herkes elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Köylüler ise karşıya ulaşımın olmadığını ifade etti.

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Tokat Heyelan
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