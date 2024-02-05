Asrın felaketinin izleri tarihi yapılardan temizleniyor

Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yerle bir olan yapılardan bazıları da tarihi eserlerdi.

Şehrin simgelerinden olan Ulu Camii’nin yanı sıra Şekerli Camii, Sarayaltı Camii, Boğazkesen Camii ve Arasa Camii bu yapılar arasındaydı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, depremin hemen ardından bu tarihi yapıların tamir ve onarımı için harekete geçti.

Proje çizimleri tamamlanan yapıların birçoğunda ise restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Tarihi camiler yeniden ayağa kaldırılacak

Restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yürütülüyor.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, depremlerde 11 ilimizde 650’den fazla yapı ve eserin zarar gördüğünü söylüyor.

Depremin ilk gününden bu yana çalışmalara devam ettiklerini belirten Bozkurt süreci ise şöyle anlatıyor:

“Öncelikle yapıların güvenlik önlemlerini aldık. Akabinde bilim heyetleri oluşturularak, hasarın tipi belirlenerek, bunların projeye işlenmesi sağlanmıştır."

En geç 2025’te tamamlamayı planlıyoruz

Kahramanmaraş’ta toplam 79 tarihi yapının olduğunu söylüyor Adem Bozkurt. "Bunların 38 tanesi camii, bir han, iki mescit, 30 dükkan var. Camilerden üç tanesi az hasarlı, geriye kalanlar ise orta ve ağır hasarlı olarak kayda geçmiştir” diyor.

Henüz restorasyon çalışmasının başlamadığı camiler de var. Adem Bozkurt o camilerde de en geç mart ayında çalışmaların başlayacağını belirtiyor. 2025 yılında bu camilerin yeniden ibadete açılmasının planlandığını ifade ediyor.

Kahramanmaraş'ta depremin ardından hasar gören ve yapılan çalışmalar sonrası ibadete açılan camiler ise; Mağaralı Camii, Beyazıtlı Camii ve Taş Mescit...

Camilerde çalışmalar aşama aşama sürüyor. Bozkurt yapılan çalışmalardan şu örnekleri veriyor:

“Ulu Cami’de askılama çalışmaları devam ediyor. Saraçhane Camisi’nde projelendirme, ayıklama ve enkaz kaldırma aşamasındayız. Beyazıtlı’da ise minarenin tadilatı devam ediyor. Arasa Camisi’nde ise projelendirme aşamasındayız.”

