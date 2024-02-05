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Türkiye
TRT Haber 05.02.2024 12:34

Rize ve Artvin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Rize ve Artvin'in kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren sağanak, yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rize ve Artvin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75kg/m2), 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20-60 cm) bekleniyor.

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Rüzgarın da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yoğun yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Artvin Fırtına Hava Durumu Kar Yağışı Rize Sağanak
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