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Türkiye
İHA 05.02.2024 12:03

Bayburt beyaza büründü

Bayburt güne kar yağışıyla uyandı. Karla birlikte soğuk hava etkisini azalttı.

Bayburt beyaza büründü

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Bayburt'ta vatandaşlar güne karla uyandı. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü, hava yumuşadı.

Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizleyerek yola koyuldu.

Yüksek kesimlerde karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak şehirlerarası yolları açık tuttu.

Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meteorolojiden uyarıda bulunularak yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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