Hafif Yağmurlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.02.2024 11:50

Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'daki saat kulesinin etrafındaki 4 saat 6 Şubat'tan beri 04.17'de duruyor.

Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor
[Fotograf: AA]

Depremlerin etkilediği Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesinin etrafındaki 4 saat, depremden sonra durduğu "04.17"yi gösteriyor.

Kahta ilçesindeki tarihi Karakuş Tümülüsü'nün simgesi olan kuşun yer aldığı saat kulesindeki saatler, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı 6 Şubat günü saat 04.17'de durdu.

Adıyaman Belediyesi de Eylül 2023'te yaptığı kamuoyu araştırmaları sonucunda, şehrin simgesi saatlerin yeniden çalıştırılmamasına ve 04.17'de kalmasına karar verdi.

Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor

Saatler, 1 yıldır 11 ilde yıkıma neden olan depremin yaşandığı vakti gösteriyor.

"04.17 adeta bir kıyamet senaryosu, bir deprem değil"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ve kentin simgelerinden saat kulesinde saniyelerin ilerlemediğini söyledi.

Depremin yaşandığı 04.17'de saat kulesinde zamanın durduğunu belirten Kılınç, depremle birlikte çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor

Kılınç, saat kulesiyle ilgili "Biz de 04.17'de simgesel anlamda nesillerin depremi hiç unutmamaları için saatin bu şekilde kalması gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyundan da ciddi bir destek aldık. Şu an saat kulesinin dört tarafı 04.17'de duruyor." dedi.

Dünyanın farklı noktalarında depremler yaşandığını anlatan Kılınç, simgesel anlamı olan saat kulesiyle deprem bilincinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kılınç, depremi asla unutmayacaklarının altını çizerek, "04.17 adeta bir kıyamet senaryosu, bir deprem değil. Hakikaten bir kıyamet senaryosu ve dünya tarihinde böyle bir deprem yok. Biz bunu canlı olarak yaşadık." diye konuştu.

Saat kulesinin maketini de yapmayı planladıklarını ifade eden Kılınç, depremin unutulmaması noktasında hediyelik olarak kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Adıyaman Asrın Felaketi Deprem
Sıradaki Haber
'Şampiyon Melekler'in aileleri çocuklarının yasını tutuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
Borsa İstanbul rekor tazeledi
13:27
İskenderun Körfezi'nde konuşlu gemi depremzedelere yuva oldu
13:27
OECD, küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı
13:21
Adana'da depremde yapılan inşa çalışmalarından 8 bin 122 hak sahibi faydalanacak
13:00
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
12:58
Rize ve Artvin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor
Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor
FOTO FOKUS
Hatay yeniden imar ediliyor
Hatay yeniden imar ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ