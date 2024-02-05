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Türkiye
İHA 05.02.2024 10:37

Hatay'lı afetzede yeni evine kavuştu

Depremin vurduğu Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan afetzede vatandaş, yeni evinin heyecanını eşiyle paylaştı.

Hatay'lı afetzede yeni evine kavuştu
[Fotograf: İHA]

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay’ın yeninden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem sonrası çalışmalara başlamıştı.

Deprem sonrası TOKİ tarafından yapımına başlanan ve teslime hazır hale gelen afet konutlarının hak sahipleri 3 Şubat tarihinde kura çekimi ile belirlenmişti. Kurayla konutları belli olan afetzede vatandaşlar, 4 Şubat tarihinde de evlerine kavuştu.

Asrın felaketinin yıl dönümünde depremzedelerin yeni evlerine kavuştuğu Payas ilçesinde 1. Etap projesi kapsamında inşa edilen 827 konuttan yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim edildi.

Hatay'lı afetzede yeni evine kavuştu

Depreme Hatay’ın Payas ilçesi Fatih Mahallesi’nde yakalanan Ramazan Çelen, depremde evini kaybetti. Emekli olan Çelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden yeni evinin anahtarını aldı. Yeni evini gören Çelen, eşiyle birlikte evi gezerken mutluluk ve heyecanları yüzlerinden okundu.

“Depremde yerimizden kıpırdayamadık”

6 Şubat depreminde büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını ifade eden Ramazan Çelen, "Deprem olduğunda yerimizden kıpırdayamadık. Kendimizi güçlükle evden dışarı attık. Tekrar aynı şeyleri yaşamak kötü durum oldu. Rabbim bir daha böyle bir durumu göstermesin. Mutluluk verici ve çok güzel. Çok harika olmuş. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Allah uzun ömürler versin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“530 konutu mart ayında teslim edeceğiz”

Payas afet konutlarında anahtarların sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk, “Vatandaşlarımıza bugünden itibaren evleri teslim etmeye başladık. Aynı zamanda önümüzdeki ay içerisinde diğer kalan konutlarla birlikte kuzey kısımda bulunan tamamı 3+1 530 konutu Mart ayının ortalarında teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Deprem Hatay
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