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Türkiye
AA 05.02.2024 10:42

2 ilde yoğun kar: 38 yol ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

2 ilde yoğun kar: 38 yol ulaşıma kapandı

Erzurum'da aralıklarla görülen kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırsaldaki 25 mahallenin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yentür, bazı noktalarda da yol genişletme çalışması yürüttüklerini aktardı.

Hakkari'de de soğuk hava dolayısıyla çatılarda boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu.

Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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