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Türkiye
AA 05.02.2024 11:51

Aydın memecik zeytinyağı tescillendi

Aydın memecik zeytinyağı Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Aydın memecik zeytinyağı tescillendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 20'nci ürünün memecik zeytinyağı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemize hayırlı olsun. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'u, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nu, Meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

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