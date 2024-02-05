Adana'da depremde yapılan inşa çalışmalarından 8 bin 122 hak sahibi faydalanacak

Adana Valisi Köşger, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanan depremlerin ülkeyi derinden etkilediğini belirtti.

Felaketin üzerinden bir yıl geçtiğini ve kayıpların acısının hala yüreklerinde olduğunu vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki giden canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil ancak bu felaketin bizlere verdiği en önemli mesaj ülkemizin deprem kuşağında yer alması sebebiyle her zaman depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğidir. Bunun için hepimize düşen görevler var. Hiç şüphesiz ki bu görevlerin en önemlisi tüm binalarımızın kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yani bilimin, fennin ve tekniğin öngördüğü standartlarda inşa edilmesidir. Meydana gelen iki deprem neticesinde ilimizde 13 binamız yıkılmış, 3 bin 297 binamız ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelmiştir. İlimizde 418 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabırlar diliyorum."

Köşger, çok geniş bir alanda ve kısa aralıklarla meydana gelen bu iki büyük depremin ardından ilk andan itibaren devletin büyük ve güçlü bir refleks gösterdiğini, dünya standartlarında arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Ağır hasarlı binaların yüzde 43'ü yıkıldı

Adana'da arama kurtarma çalışmalarının ardından vatandaşlar için tehlike yaratan ağır hasarlı binaların yıkım faaliyetlerinin başlatıldığını anımsatan Köşger, şöyle devam etti:

"Geçen süre zarfında ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri yüzde 43 oranında tamamlanmıştır. 2 bin 40 binada ise yıkımlar devam ediyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak üzere ilimiz genelinde TOKİ tarafından toplam 3 bin 204 afet konutu inşa edilmekte. Bu konutların 1589'unun şubat ayı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Yapılan inşa çalışmalarından toplam 8 bin 122 hak sahibi vatandaşımız faydalanacaktır. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin temel amacı depremzede hemşehrilerimizin yaralarını bir an evvel sarmak. Çalışmalarımızı bu gayeyle aralıksız sürdürüyoruz."

Köşger, afetzede vatandaşların yarasını saran, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve Türk milletine teşekkür etti.