AA 17.10.2025 23:48

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan Piyade Er Güner şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Tokat'ta görev yapan ve eğitim esnasında rahatsızlanan Piyade Er Eyüp Güner'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tokat'ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, Güner'e, Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

