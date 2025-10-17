Faruk Acar: Bursa'nın susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır

Faruk Acar NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Evliya Çelebi'nin yüzyıllar önce "Velhasıl Bursa sudan ibarettir" dediğini anımsatarak, bugün CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde Bursa'nın susuzluktan ibaret hale geldiğini ifade etti.

Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken muslukların akmadığını, Bursa halkının susuz olduğunu belirten Acar, "Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık. Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar. Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum. Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu, CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır" dedi.

Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su bitti

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.