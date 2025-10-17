Açık 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.10.2025 21:45

Faruk Acar: Bursa'nın susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır" dedi.

Faruk Acar: Bursa'nın susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır

Faruk Acar NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Evliya Çelebi'nin yüzyıllar önce "Velhasıl Bursa sudan ibarettir" dediğini anımsatarak, bugün CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde Bursa'nın susuzluktan ibaret hale geldiğini ifade etti.

Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken muslukların akmadığını, Bursa halkının susuz olduğunu belirten Acar, "Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık. Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar. Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum. Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu, CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır" dedi.

 

Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su bitti

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

ETİKETLER
Barajlar Bursa Su
Sıradaki Haber
Başkentte bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:29
Uluslararası Sıfır Atık Forumu katılımcılarından Türkiye'nin sıfır atık çabalarına övgü
21:15
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Türkiye bizim için sadece bir NATO ortağı değil
21:57
Kan örnekleri alınan ünlü isimlerin 8’inde uyuşturucu madde tespit edildi
19:35
İletişim Başkanı Duran, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti
19:05
Çiftçilere 471,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
18:57
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
FOTO FOKUS
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ