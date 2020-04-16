Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta D-100 kara yolunda heyelan
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta D-100 kara yolunda ulaşım, heyelan nedeniyle tek şeritten veriliyor.
Tokat'ta Amasya-Sivas arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Çakmak köyü kesiminde heyelan oluştu.
Kara yolları ekipleri, heyelanın meydana geldiği tek şeridin kapandığı bölgede işaretlemeler yaptı.
Heyelanın olduğu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Etiketler: kara yolu heyelan d-100 kara yoluSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 13:05
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