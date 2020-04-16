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İzmir'de 26 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde durdurulan bir otomobilde 26 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde gelen bir ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, bir otomobili Kuşçular Mahallesi'nde takibe aldı.
Bir süre izlenen otomobil, oluşturulan kontrol noktasında durduruldu.
Araçtaki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 bronz obje, 2 bronz aslan heykeli ve 2 bronz insan heykeli ele geçirildi.
Sürücü H.A. ile aynı araçtaki M.Y. gözaltına alındı. Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: tarihi eser izmir insan heykeli Aslan heykeliSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:17
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