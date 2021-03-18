Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta COVID-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bir ilkokulda koronavirüs vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.
Başçiftlik İlkokulunda, iki sınıfta 39 öğrencinin COVID-19 temaslısı olduğu belirlendi. Öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlara test yaptırıldı.
Bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile okulda eğitime 10 gün ara verildi.
Öğretmen, çalışan ve öğrencilerin, evlerinde 10 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 11:38
- 11:34
- 11:30
- 11:18
- 11:39
Sıradaki Haber
800 yaşındaki çınar ağacı yıllara meydan okuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz