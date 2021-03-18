Başçiftlik İlkokulunda, iki sınıfta 39 öğrencinin COVID-19 temaslısı olduğu belirlendi. Öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlara test yaptırıldı.

Bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile okulda eğitime 10 gün ara verildi.

Öğretmen, çalışan ve öğrencilerin, evlerinde 10 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

