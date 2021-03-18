Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 146 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 146 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 145 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 1000 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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