Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
800 yaşındaki çınar ağacı yıllara meydan okuyor
Kastamonu’da yıllara meydan okuyan anıt çınar tam 800 yaşında. Türkiye’nin en yaşlı ağaçlarından olan çınarın kuruyan dalları kesildi, ilaçlama yapıldı.
Karadeniz’in kıyısında tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duran çınar ağacı tam 800 yaşında.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Beldeğirmeni Köyü’ndeki çınar ağacının mevsimlik bakımları aksatmadan yapılıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ağaç, gelecek nesillere miras
Ağacın dallarına vinç yardımıyla çıkan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede “doğu çınarı” olarak bilinen ağacın kuruyan ve tehlike oluşturan dallarını budadı.
Zamanın tanığı çınarın kesilen noktalarına özel ilaçla bakım yapıldı.
Çalışmalarla anıt ağacın gelecek nesiller için korunması hedefleniyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi
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