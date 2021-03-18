Karadeniz’in kıyısında tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duran çınar ağacı tam 800 yaşında.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Beldeğirmeni Köyü’ndeki çınar ağacının mevsimlik bakımları aksatmadan yapılıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ağaç, gelecek nesillere miras

Ağacın dallarına vinç yardımıyla çıkan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede “doğu çınarı” olarak bilinen ağacın kuruyan ve tehlike oluşturan dallarını budadı.

Zamanın tanığı çınarın kesilen noktalarına özel ilaçla bakım yapıldı.

Çalışmalarla anıt ağacın gelecek nesiller için korunması hedefleniyor.