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Türkiye
DHA 06.07.2024 09:23

Tokat'ta ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde ciple otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Turhal- Zile kara yolu Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Zile yönüne giden Mehmet İhsan Akgöz (43) idaresindeki cip ile karşı yönden gelen Yasin Çınar (27) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yasin Çınar kurtarılamadı.

Kaza sonra mahalleli, Turhal-Zile kara yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Olay yerine gelen Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ile görüşen mahalleli, 30 dakika sonra yolu ulaşıma açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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