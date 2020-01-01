Türkiye
Tokat'ta cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı01 Ocak 2020 Çarşamba 18:44 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 18:48
Tokat'ta cenaze törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin tarlaya devrildiği trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Amasya'dan Gaziantep'teki yakınlarının cenazesine giden İbrahim Baş'ın kullandığı Konya plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan Hüseyin, Zahide ve 11 yaşındaki Zehra Baş, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası Tokat cenaze töreni