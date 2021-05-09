Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda COVID-19 vakalarına rastlanan Toklar köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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