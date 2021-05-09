Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda COVID-19 vakalarına rastlanan Toklar köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.