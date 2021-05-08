Tunceli-Ovacık Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana gelen kazada, Orhan İlkün'ün kullandığı kamyonet, Anafatma mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır tarafından sıkıştırıldı.Tırın sıkıştırmasıyla İlkün'ün kontrolünden çıkan kamyonet Munzur Çayı'na devrildi.

Kazada, sürücü Orhan İlkün, kamyonet ve kasasında bulunan İdris Kaya, Ali Sayan, Kazım Karakoç, Mustafa Kaplan, Selim Kaplan, Davut Yaman ve ismi öğrenimeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Tır şoförü gözaltına alındı

AFAD ekiplerince devrilen kamyonetten çıkarılan yaralılar, olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan tır sürücüsü Ovacık ilçesi girişinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.