Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaybolan İtalyan turisti jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda kaybolan İtalyan turiste, jandarma ulaştı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Göynük Kanyonu bölgesinde kaybolduğu bildirilen İtalyalı M.T.'nin bulunması için çalışma başlattı.
Arama sonucunda Likya yolu mevkiinde mahsur kaldığı anlaşılan İtalyan turist, kurtarılarak ilçeye getirildi.
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