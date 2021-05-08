Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rahatsızlanan gemi personeli İstanbul'da tahliye edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ukrayna'dan Mısır'a giden bir kuru yük gemisinde rahatsızlanan personelin tahliye edildiğini duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından gemi personelinin tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Ukrayna’dan Mısır’a gitmekte olan kuru yük gemisinden acil tıbbi yardım talebi alınması üzerine rahatsızlanan personel, ekiplerimizce tahliye edilerek Rumelifeneri’nde ambulansa teslim edildi" ifadelerine yer verildi.
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