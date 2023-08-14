Parçalı Bulutlu 39ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 14.08.2023 16:20

Tokat'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ta bir kamyon kasasında kaçak olarak İstanbul'a gitmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.

Tokat'ta 50 kaçak göçmen yakalandı
[Fotograf: İHA]

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratta, Ağrı Doğubeyazıt istikametinden İstanbul istikametine giden bir kamyonda kaçak göçmen olduğu bilgisi verildi.

D100 karayolunda Ş.A. idaresindeki kamyonu takibe aldı.

Takibine başlanılan kamyon, Erbaa bölge trafik istasyonu önünde ekipler tarafından durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada kamyon kasasında 3'ü Pakistan uyruklu, 47'si Afganistan uyruklu olmak üzere 50 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon şoförü Ş.A. adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Kamyon kasasında yakalanan 50 kaçak göçmen ise göç idaresine teslim edildi. 

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Ankara'da fabrika yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
Malatya'da kamyon devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:23
Dezenformasyon Bülteni'nin yeni sayısı yayımlandı
17:22
Diyarbakır'da kaçak trafoları sökmek isteyen ekibe saldırı
17:19
Hudut Kartalları 6'sı terörist 7 kişi yakaladı
17:03
Manavgat'ta orman yangını
16:56
Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Nevşehir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp etti
Nevşehir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ