Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yapımına devam edilen havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Eroğlu, TAV İnşaat Proje Direktörü Erdoğan Karabacak'ı ziyaret ederek, inşası devam eden havalimanı hakkında bilgi aldı.

İnşaatına 200 gün önce başlanan çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Eroğlu, "Altyapı çalışmaları süratli şekilde sürüyor. Şu an pistin yapımı devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da hızlanarak inanıyorum ki Tokat'ımızın havalimanı, bu pist, hemşehrilerimizin kullanımına açılacak. Temmuz ayında ilk kazma vurulmuştu. Toplam 700 günlük bir süreydi havalimanımızın ihalesi. Kalan 500 gün gibi bir süremiz var. Haziran 2020 gibi inşallah firmamız bitirip teslim edecek ve uçuşlarımızda biz de Tokat'ın havalimanını kullanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Karabacak da havalimanı inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktararak, "İşin ilerlemesinde yüzde 35'lerdeyiz. 15-20 günlük bir kaybımız oldu kötü hava koşullarından dolayı ama bunu telefi ederek hem başkanımıza hem Tokat halkına hem de Devlet Hava Meydanlarının temsilcisi başmüdürümüze verdiğimiz sözü yerine getirerek havalimanını istenilen süreden daha erken bitirmeye çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA