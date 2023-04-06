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Türkiye
AA 06.04.2023 10:09

Togg adına sahte site kurarak dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Togg aracını satın almak isteyenleri sahte internet sitesi aracılığıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Togg adına sahte site kurarak dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u almak için kayıt olduğu internet sitesinden bir banka hesabına 60 bin lira yatıran E.E., dolandırıldığını anlayınca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin para gönderdiği hesabın sahibinin Y.Ç. olduğunu belirledi.

Polis, parayı çekmek için bankaya giden Y.Ç. ve O.T. ile zanlıları yönlendirdiği öne sürülen E.M'yi Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli hesap sahiplerinden S.K. de İstanbul'da gözaltına alındı.

Zanlıların banka hesaplarındaki incelemede farklı illerden 21 kişinin toplam 1 milyon 316 bin 500 lira gönderdiği tespit edildi, mağduriyetin önlenmesi için hesaplara bloke konuldu.

Mersin'e getirilen Y.Ç., O.T. ve E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İstanbul'da adliyeye götürülen S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TOGG Dolandırıcılık Mersin
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