Kilis'te kayıp kız çocuğunun cansız bedeni kuyuda bulundu

2 gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlattı.

Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız kuyuya atılmış halde bulundu.

Kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı.