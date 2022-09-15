Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolu Ankara istikameti Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki minibüs, Atilla Hurmadaroğlu hakimiyetindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Minibüs sürücüsünün aracın ön camının buğu yapması neticesinde tırı fark edemediği, bu sebeple kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü Atilla Hurmadaroğlu, "Seyir halinde gittiğim esnada arkadan gelen minibüs bana vurdu. Aracı durdurdum, sürücünün yanına gidip 'Geçmiş olsun' dedim. 'Benim aracın cam buhar yaptı, seni göremedim' dedi. Olay bu şekilde oldu" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.