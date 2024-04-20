Tır şoförü, aracına yuva yapan kuş için kontak kapattı

Tır şoförü Selman Altıntaş, yola çıkmak üzereyken aracının üstüne bir kuşun yuva yaptığını ve yavrularının bulunduğunu gördü.

Aracı hareket ettirdiğinde anne kumrunun yavrularını bırakacağını düşünen Altıntaş, o günden beri tırı yerinden oynatmadı.

Altıntaş, 25 yıldır tır şoförlüğü yaptığını, kendisine ait olan bu araçla genellikle İstanbul'a yük taşıdığını söyledi.

Kumruyla karşılaşmasını anlatan Altıntaş, "20 gün önce sabah işe gitmek için tırın yanına geldim. Her zaman yaptığım gibi lastikleri ve diğer kontrolleri yaparken, kabinin üzerinde yuva yapmış kuşu gördüm. Korkutmadan baktığımda bir yavru ve yumurta olan yuva vardı. Kumru olduğunu öğrendiğim kuşu ve yavrularının yuvasını yerinden oynatmamaya karar verdim." diye konuştu.

Tırın kasasının boş olduğunu dile getiren Altıntaş, kuşlar yuvadan uçup gidinceye kadar çalışmayacağını, aracını hareket ettirmeyeceğini sözlerine ekledi.