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Türkiye
AA 20.04.2024 15:20

Çankırı'da cami minaresi fırtınada yıkıldı

Çankırı'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı apartman dairelerinin camları kırıldı, Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçlar devrildi, iş yerlerinin dışında bulunan dolaplar ve eşyalarla çöp konteynerleri sürüklendi, bazı apartman dairelerinin camları kırıldı.

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi. Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.

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