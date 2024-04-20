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Türkiye
İHA 20.04.2024 14:06

Konya'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir fabrikanın çatısı uçtu, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi.

Konya'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
[Fotograf: İHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Konya için yaptığı fırtına uyarısının ardından kent merkezi ve ilçelerde dün gece başlayan rüzgar etkisini artırdı. Rüzgar etkisini artırarak yerini fırtınaya bıraktı.

Şehir genelinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, merkez Karatay ilçesinde bir fabrikasının çatısı çevre yoluna uçtu.

Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 70 ile 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Gece saatlerinden itibaren rüzgarın, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de güney ve güneybatıdan fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

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