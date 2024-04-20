İstanbul'da aranan 215 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde tüm ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, daha önceden belirlenen 750 adrese 900 ekip ve 1800 personel ile gidildi.



Yapılan operasyonlarda, "dolandırıcılık", "cinayet", "cinsel istismar", "yaralama", "hırsızlık" ve "yağma" gibi suçlardan aranan 215 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 86'sının kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 129'unun ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.