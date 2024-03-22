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Türkiye
İHA 22.03.2024 21:42

Tır, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsü biçti: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tır, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsü biçti: 5 yaralı

Çerkezköy ilçesi Çorlu yolu üzeri Veliköy Mahallesi’nde meydana gelen kazada Çorlu istikametinden Çerkezköy’e seyir halinde ilerleyen minibüse kırmızı ışıkta beklediği esnada tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek savrulurken, kazada minibüste bulunan 5 kişi sıkıştı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrası yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 5 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tır sürücüsü Ü.Ö. jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. 

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