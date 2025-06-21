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Türkiye
AA 21.06.2025 06:44

Tır ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tır ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Şengül Yüce hayatını kaybetti.

Tır ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Fethiye Çevreyolu üzerindeki Esenköy kavşağında meydana geldi.

Kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen plakasız elektrikli bisiklet ile tır çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü Şengül Yüce, çarpmanın etkisiyle yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yüce'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüce'nin cansız bedeni, kaza yerindeki işlemlerinden sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla Trafik Kazası
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