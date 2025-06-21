Mardin'de tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Eskiyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen tır ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklette bulunan Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olduğu tespit edilen Serhat Atay ise ilk müdahalesi sonrası ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kadir Atay’ın cenazesi, hastane morguna gönderilirken, ismi öğrenilemeyen tır şoförü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.