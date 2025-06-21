İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, firari Uğurcan Gündoğmuş'un elebaşılık yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Firari Uğurcan Gündoğmuş'un elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 59 şüphelinin, İstanbul'da çalıntı araç veya motosikletlerle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama" ve "el bombalı saldırı" gibi 11 eyleme karıştığı belirlenmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 26 zanlıyı gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4'ünün ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.