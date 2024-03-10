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Türkiye
AA 10.03.2024 02:04

Tır devrildi, inşaat demirleri etrafa saçıldı

Kırıkkale'de inşaat demiri yüklü tır devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazada, araçtaki inşaat demirleri de çevreye saçıldı.

Tır devrildi, inşaat demirleri etrafa saçıldı
[Fotograf: AA]

Alper Ü. idaresindeki inşaat demiri yüklü tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı dorseden ayrıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Araçta sıkışan sürücü ile Süleyman Ü. ve Hakan A, Yahşihan Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, araçtaki inşaat demirleri de çevreye saçıldı.

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