TİKA'nın Kazakistan programı sona erdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrencilerin Kazakistan programı, Almatı kentindeki etkinliklerle sona erdi.

Gönüllü öğrenciler, Türkistan kentindeki 5 günlük çalışmalarının ardından Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Gönüllüler, burada TİKA'nın proje ortaklarıyla görüşerek, ortak projeler hakkında bilgi aldı.

Gönüllü öğrencilerden Sinem Kısa, Kazakistan'dan çok şey öğrendiğini belirterek, "Buradan veren el olmaktan ziyade alan el olarak dönüyorum. Burada kıymetli hocalarımızdan dinlediklerimiz, şahit olduklarımız farkındalığımızı artırdı" dedi.

Kazakistan'da halen orijinalliğini koruyan medeniyetin olduğuna inandıklarını söyleyen Kısa, "Bu medeniyeti canlandırmak sorumluluğunu üstlendik. Program vesilesiyle farklı şehirlerden bir araya gelme fırsatı bulduğumuz arkadaşlarla dostluklar kurduk" şeklinde konuştu.

Kısa, aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübelerle Türkiye'de ve yurt dışında görevlerini yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Sümeyra Gülsün de yeni insanlara, mekanlara ve kültürlere şahit olduklarını ifade ederek, "Üstlendiğimiz insanlık adına iyilik misyonumuzun ne kadar önemli ve değerli olduğunu öğrendik. Türkiye denilince bir Kazak kızının gözünde umudu gördük" dedi.

12 öğrenciden oluşan gönüllü ekibi, 1-5 Ağustos'ta Türkistan'daki etkinlikler çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Kazakça eğitimi almış, üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde staj yapmıştı.

Kaynak: AA