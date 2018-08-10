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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

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Konyada uyuşturucu operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi'nde Sıtkı E.'ye ait evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını aldı.

Fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 13 kilogram kubar esrar ile bahçeye ekilmiş 134 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kenevirlerin uzunluğunun 2,5 metreye yaklaştığı, bahçe duvarının boyunu geçmesi nedeniyle görenlerin ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Sıtkı E. polis ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, gözaltı
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