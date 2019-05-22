Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Nairobi'deki Al-Huda ve Adam’s Arcade camileri, ülkenin en büyük gecekondu mahalleleri Mukuru ve Kibera ile Nairobi'ye 3 saat uzaklıkta Nakuru kentindeki Hadassah'ta 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

Teslim töreninde konuşan ihtiyaç sahipleri, yardımın acil olarak günlük gıda tedariğinde yaşadıkları zorlukların üstesinden geleceğini belirterek teşekkürlerini iletti.

Yardımdan faydalanan ailesine tek başına bakmakla yükümlü Kibera sakini Asmin Mbarıa, 2'si ilkokul, 2'si de lise çağında olan çocuklarına 2 öğün yemek sağlamakta zorlandığını belirtti.

Kibera, "Zaman zaman sadece tek öğün yemek ile idare etmek zorunda kalıyoruz, bu yardım bu dönem okul ücretlerine ödemek zorunda kaldığımız bütçemize ciddi katkı sağladı. Ramazanda bizleri unutmadığı için TİKA ve Türk halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, TİKA tarafından yapılan son gıda desteğiyle yaklaşık 17,5 ton gıda 3 binden fazla hane halkına ulaştırıldı.

Kaynak: AA