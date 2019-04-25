Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 5 ambulansın Arnavutluk acil servis hizmetlerine hibe edilmesi kapsamında tören düzenlendi.

Törene, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ogerta Manastirliu, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ile ülkedeki sağlık kurumlarının temsilcileri katıldı.

TİKA'nın hibe ettiği 5 ambulans ulusal acil durum filosuna eklendi

Bakan Manastirliu, TİKA'nın Arnavutluk'taki desteklerinin çok boyutlu ve birçok sektörde olduğunu söyledi.

Sağlığın önemine dikkat çekerek Türk hükümeti ile TİKA'nın Arnavutluk sağlık sektörüne doğrudan destekleri nedeniyle teşekkürlerini ifade eden Manastirliu, "TİKA tarafından hibe edilen 5 ambulans ulusal acil durum filosuna katılarak acil servise ihtiyaç duyulan kırsal alanlarda hizmete eklenecek" diye konuştu.

Manastirliu, bu desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

"100'den fazla ülkede 2 bin proje hayata geçirdik"

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin de TİKA olarak yıllık 100'den fazla ülkede toplam 2 bin proje hayata geçirdiklerine dikkat çekti.

Arnavutluk'un yerinin başka olduğunu, dost ve akraba ülke olarak değerlendirdiklerini söyleyen Çetin, "Biz Türk devleti ve milleti olarak tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün maalesef dünyadaki bütün sorunlar silahla, savaşarak çözülmeye çalışılıyor. Fakat biz Türkiye olarak bunun çaresinin, ilacının paylaşma kültüründe yattığını biliyoruz. Paylaşarak dünyadaki bu ekonomik problemleri giderebiliriz, verme kültürünü öğretmeliyiz genç nesillere de" ifadelerini kullandı.

"Arnavutluk devleti ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ise, Türkiye ile Arnavutluk arasında geçmişten bugüne son derece iyi ilişkilerin tesis edildiğini vurguladı.

Bu iyi ilişkilerin geniş bir yelpazede ve sağlık alanında da en hızlı ve en etkin şekilde devam ettiğini anlatan Yörük, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki mevcut iş birliği anlaşması kapsamında her yıl belirli sayıda Arnavut kardeşimiz Türkiye’de tedavi imkanına kavuşmaktadırlar. Biz diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da Arnavutluk’taki dostlarımızın, Arnavutluk devleti ve halkının yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA