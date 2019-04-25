Türkiye
Muğla'da denizi kirleten motoryata 17 bin 450 lira ceza
25 Nisan 2019 Perşembe 15:57 - Son Güncelleme 25 Nisan 2019 Perşembe 16:26
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizi kirleten Fransız bayraklı yata 17 bin 450 lira para cezası uygulandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoran önünde bağlı bulunan Fransız bayraklı "Petrarca" isimli motoryatın denizi kirlettiği ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye gitti.
Yapılan kontrolde kirlilik tespit edilince yata 17 bin 450 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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