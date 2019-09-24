Ticaret Bakanlığı ithal ürünler ile iç piyasaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Binlerce tekstil, ayakkabı ve kırtasiye ürünü incelendi, güvensiz olanlar tespit edildi. Yapılan denetimlerle kimyasal risk ortadan kaldırılıyor.

Denetim sonuçları, EKOTEKS'in İstanbul'da düzenlediği 12. Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda açıklandı. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan denetimlerle ilgili rakamları paylaştı.

2019 yılının ilk 9 ayı içerisinde 1 milyon 601 bin 187 ürün denetlendi. Bu ürünlerden 19 bin 849'unun güvensiz olduğu tespit edildi.

Tekstilde 262 bin 602 ürün denetlendi

Tekstilde 262 bin 602 ürünün denetimi yapıldı. Bu ürünlerden 2 bin 670'i güvensiz bulundu. Sadece 40 üründe çocuk giysisindeki düğmeden kaynaklanan kurşun tespit edildi. Bunun dışındaki 2 bin 630 ürün uzun kordon bağcıkları içerdiği için güvensiz sayıldı.

182 bebek ayakkabısında kurşun

Ayakkabılar da denetimden geçti. 7 bin 410 üründen 182 bebek ayakkabısında kurşun tespit edildi.

Kırtasiye ürünlerinde "slime" kaynaklı güvensizlik

Etkin denetimler sonrası kırtasiye ürünlerindeki olumsuzluk da tespit edilerek azaltılıyor. 204 bin 576 üründe merdiven altı üretimi olan slimelardan kaynaklı 5 bin 97 ürün güvensiz çıktı.

10 yılda 2 milyon ürün imha edildi

2009’dan bu yana 2 milyon adet, 233 ton eşya imha edildi.

Yurt dışından getirilen tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı gibi ürünlerde denetimlerden kaçamadı.

12,5 ton ithal eşya bertaraf edildi

Ticaret Bakanlığı İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş, 2019’un ilk 6 ayında kirli bulunan yaklaşık 12,5 ton ithal eşyanın bertaraf edildiğini söyledi.

İthal ürünlerde özellikle uzun süreli kullanımda vücut tarafından emilen kimyasallar olan azo boyar maddeler ve kanserojen etkiler tehdit unsuru oluşturuyor.

En kirli ürünler Çin'den

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 denetimlerinde de en kirli ürünler Çin menşeli çıktı. Çin'i Hindistan ve Pakistan takip ediyor.

Kaynak: TRT Haber